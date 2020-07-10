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"Мидтьюлланд" досрочно стал чемпионом Дании

"Мидтьюлланд" досрочно стал чемпионом Дании В 32-м туре чемпионата Дании состоялся матч, в котором "Мидтьюллан"&принимал "Копенгаген".
Футбол
10 июля 2020 г. 05:27
Мидтьюлланд досрочно стал чемпионом Дании

В 32-м туре чемпионата Дании состоялся матч, в котором "Мидтьюлланд" принимал "Копенгаген".

Как передает Report, гости открыли счет на 22-й минуте усилиями полузащитника Мохаммеда Дарами. На 63-й минуте нападающий хозяев Сори Каба сравнял счет с пенальти. На 79-й минуте форвард "Мидтьюлланда" вывел свою команду вперед, а на 83-й минуте полузащитник Авер Мабиль закрепил победу хозяев.

Благодаря этому, "Мидтьюлланд" досрочно завоевал титул чемпиона Дании. Это уже третья победа команды в чемпионате страны. Ранее им сделать это им удавалось в сезонах- 2014/2015 и 2017/2018.

"Копенгаген" на данный момент занимает вторую строчку в таблице чемпионата Дании, но впереди еще четыре матча и его может обойти отстающий на 4 очка "Орхус".

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Версия на азербайджанском языке "Midtyulland" vaxtından əvvəl Danimarka çempionu oldu

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