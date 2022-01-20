Между Роналду и тренером "Манчестер Юнайтед" произошел инцидент

В английском клубе "Манчестер Юнайтед" произошел конфликт между футболистом Криштиану Роналду и главным тренером Ральфом Рангником.

В английском клубе "Манчестер Юнайтед" произошел конфликт между футболистом Криштиану Роналду и главным тренером Ральфом Рангником.

Как передает Report, инцидент произошел 19 января в матче Английской премьер-лиги против "Брентфорда" (3:1).

На 71-й минуте главный тренер манкунианцев Ральф Рангник заменил форварда Криштиану Роналду на защитника Харри Магуайра. Португалец выразил свое недовольство данным решением, швырнув на землю переданную ему куртку и сев на ступеньку рядом с креслами запасных. Спустя несколько секунд он поднял куртку и надел.

"Это нормально, нападающий хочет забивать. Но он играл после небольшого повреждения, и важно было помнить, что впереди у нас еще один матч. Кроме того, после того, что произошло в матче с "Астон Виллой", на этот раз нам пришлось защищать преимущество, важно было вернуться к пятерке защитников", - сказал Рангник, комментируя инцидент.

После 21 матча "Манчестер Юнайтед" располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 35 очков. "Брентфорд" после 22 сыгранных встреч занимает 14-ю позицию, добыв 23 балла.