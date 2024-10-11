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Месут Озил: Моя цель - воспитать талантливых футболистов в Азербайджане и Турции

Месут Озил: Моя цель - воспитать талантливых футболистов в Азербайджане и Турции 18:03
Футбол
11 октября 2024 г. 18:23
Месут Озил: Моя цель - воспитать талантливых футболистов в Азербайджане и Турции

Моя цель - воспитать талантливых футболистов в Азербайджане и Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший футболист Месут Озил, находящийся с визитом в Баку.

"Я думаю, что смогу добиться успеха и в этой области. Я намерен поделиться своим опытом с новым поколением. Из стран с небольшим населением выходят звездные футболисты" - отметил бывший полузащитник.

Озил также вспомнил свои игры против клуба "Карабах": "Я также играл против "Карабаха". Я помню тот матч".

Отметим, что за свою карьеру Месут Озил выступал за такие клубы, как "Шальке 04", "Вердер" в Германии, "Реал" в Испании, "Арсенал" в Англии, "Фенербахче" и "Башакшехир" в Турции. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

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Версия на азербайджанском языке Mesut Özil: "Məqsədim Azərbaycanda və Türkiyədə istedadlı futbolçuları yetişdirməkdir"

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