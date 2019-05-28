"Мест нет": футбольные фанаты заполнили все отели Баку перед финалом ЛЕ

Свободных номеров в отелях, расположенных в центре в Баку, нет - болельщики, прибывшие на финал Лиги Европы по футболу в столицу Азербайджана, арендуют квартиры, цены на которые заметно выросли. Как сообщает Report, об этом говорится в репортаже РИА Новости.

В среду, 29 мая, на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Мест нет!

В отелях, расположенных в центре Баку, свободных мест не осталось, цены не подскочили. Такая ситуация не стала сюрпризом, так как еще за месяц финального мачта места в отелях были забронированы болельщиками, приехавшими в Баку из различных стран Европы."Мест вообще нет. О поднятии цен не может быть и речи", - сообщили в отеле Four Season.Аналогичная ситуация наблюдается также в отеле Fairmont. "Свободные места? Нет. Может быть, только после мачта завтра", - сказали на ресепшн.

Проблем не будетКаких-либо проблем с размещением болельщиков, которые приедут в Азербайджан в связи с финальной игрой Лиги Европы УЕФА, не возникнет, сказал журналистам министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.Он отметил, что в отелях Баку имеется более 17 тысяч номеров. "Если учесть, что в некоторых номерах могут останавливаться два человека, то это значит, что болельщики могут быть полностью размещены в отелях", - добавил министр.По словам Рагимова, практика показывает, что в Баку за последние годы гостям также сдается в аренду большое количество жилья.

Общественный транспортОбщественный транспорт будет бесплатным с 28 по 30 мая для болельщиков с билетами на финальный матч Лиги Европы в Баку, сообщил ранее РИА Новости глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев."В связи с финалом Лиги Европы УЕФА в Баку проезд на общественном транспорте, с безналичной оплатой (картами), будет бесплатным для аккредитованных лиц 25-30 мая и для болельщиков с билетами на матч - 28, 29 и 30 мая", - сказал Агаев.По его словам, в эти дни общественный транспорт в столице будет работать в усиленном режиме.