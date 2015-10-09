​Месси может сесть в тюрьму на 22 месяца — СМИ

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси и его отец предстанут перед судом по делу об уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС по информации от испанских СМИ, такое решение принял в четверг суд Испании.

Ранее прокуратура королевства сняла обвинения с игрока "Барселоны", однако адвокаты обвинения настояли на том, чтобы футболист предстал перед судом.

Сторона обвинения просит 22 месяца лишения свободы для футболиста.

Для отца игрока Хорхе Орасио Месси, сторона обвинения просила 18 месяцев лишения свободы по этому делу.