О нас
Report Georgia
Аудио новости

Месси является лидером чемпионата Франции по количеству нереализованных ударов

Месси является лидером чемпионата Франции по количеству нереализованных ударов Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси является лидером чемпионата Франции по количеству нереализованных ударов.
Футбол
30 октября 2021 г. 07:52
Месси является лидером чемпионата Франции по количеству нереализованных ударов

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси является лидером чемпионата Франции по количеству нереализованных ударов.

Как передает Report, об этом сообщается в твиттере OptaJean.

Аргентинский нападающий нанес 15 ударов по воротам, из которых 4 пришлись в створ, и не забил ни одного гола в чемпионате Франции.

Пока что Месси забивает за ПСЖ только в Лиге чемпионов. Он отличился в игре с "Манчестер Сити" (2:0), а также оформил дубль в ворота "Лейпцига" (3:2).

Напомним, в минувшем матче 12-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" аргентинец был заменен после первого тайма.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
На лечение в Турцию отправлены 145 участников Отечественной войны
На лечение в Турцию отправлены 145 участников Отечественной войны
29 октября 2021 г. 16:14
Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах
Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах
29 октября 2021 г. 13:25
ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям
ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям
29 октября 2021 г. 12:48
В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов
В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов
29 октября 2021 г. 11:26
В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа
В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа
29 октября 2021 г. 10:40
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Эрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
ВидеоЭрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
28 октября 2021 г. 22:05
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Хулуси Акар: Ведутся работы по передаче Арменией Азербайджану карт минных полей
Хулуси Акар: Ведутся работы по передаче Арменией Азербайджану карт минных полей
28 октября 2021 г. 14:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi