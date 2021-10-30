Месси является лидером чемпионата Франции по количеству нереализованных ударов

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси является лидером чемпионата Франции по количеству нереализованных ударов.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси является лидером чемпионата Франции по количеству нереализованных ударов.

Как передает Report, об этом сообщается в твиттере OptaJean.

Аргентинский нападающий нанес 15 ударов по воротам, из которых 4 пришлись в створ, и не забил ни одного гола в чемпионате Франции.

Пока что Месси забивает за ПСЖ только в Лиге чемпионов. Он отличился в игре с "Манчестер Сити" (2:0), а также оформил дубль в ворота "Лейпцига" (3:2).

Напомним, в минувшем матче 12-го тура чемпионата Франции с "Лиллем" аргентинец был заменен после первого тайма.