Месси выполнил 1200 голевых действий за карьеру

В выездном матче регулярного чемпионата американской МЛС "Интер Майами" разгромил "Нью-Инглэнд Революшн" со счетом 4:1.

В выездном матче регулярного чемпионата американской МЛС "Интер Майами" разгромил "Нью-Инглэнд Революшн" со счетом 4:1.

Как передает Report, аргентинский нападающий Лионель Месси стал автором дубля и двух результативных передач.

Тем самым Месси достиг отметки в 1 200 голевых действий за карьеру. На его счету 832 забитых гола и 368 результативных передач в 1 057 матчах.

После 11 матчей сезона "Интер Майами" с 21-м набранным очком лидирует в чемпионате. На три очка меньше у идущего вторым "Реала Солт-Лейк". Однако у команды есть одна игра в запасе.