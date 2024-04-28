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Месси выполнил 1200 голевых действий за карьеру

Месси выполнил 1200 голевых действий за карьеру В выездном матче регулярного чемпионата американской МЛС "Интер Майами" разгромил "Нью-Инглэнд Революшн" со счетом 4:1.
Футбол
28 апреля 2024 г. 13:16
Месси выполнил 1200 голевых действий за карьеру

В выездном матче регулярного чемпионата американской МЛС "Интер Майами" разгромил "Нью-Инглэнд Революшн" со счетом 4:1.

Как передает Report, аргентинский нападающий Лионель Месси стал автором дубля и двух результативных передач.

Тем самым Месси достиг отметки в 1 200 голевых действий за карьеру. На его счету 832 забитых гола и 368 результативных передач в 1 057 матчах.

После 11 матчей сезона "Интер Майами" с 21-м набранным очком лидирует в чемпионате. На три очка меньше у идущего вторым "Реала Солт-Лейк". Однако у команды есть одна игра в запасе.

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Версия на азербайджанском языке Messi karyerasında 1 200 qolun vurulmasında yaxından iştirak edib

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