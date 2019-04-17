Месси впервые за 6 лет забил гол в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сумел забить на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с 2013 года.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, оформив дубль в первом тайме ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед", форвард "Барселоны" Лионель Месси прервал безголевую серию на данной стадии турнира, которая длилась шесть лет.

В последний раз в четвертьфинале самого престижного европейского клубного футбольного турнира аргентинец забивал в 2013 году. Тогда он сумел отличиться в выездном матче с ПСЖ (2:2).

Ранее сообщалось, что Лионель Месси купил один из отелей на испанском острове Майорка и планирует открыть его после реконструкции 2 мая.