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Месси впервые за 15 лет не смог забить мадридским клубам

Месси впервые за 15 лет не смог забить мадридским клубам В матче 35-го тура испанской Примеры "Барселона" сыграла вничью с мадридским "Атлетико"
Футбол
9 мая 2021 г. 08:10
Месси впервые за 15 лет не смог забить мадридским клубам
Лионель Месси

В матче 35-го тура испанской Примеры "Барселона" сыграла вничью с мадридским "Атлетико".

Как сообщает Report, встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счётом 0:0.

По данным Twitter-аккаунта журналиста Педро Мартина, впервые за 15 лет нападающий "Барселоны" Лионель Месси не смог забить мадридским клубам в матчах Примеры.

В последний раз такое случалось в сезоне-2005/2006. В нынешнем сезоне чемпионата Испании "Барселона" забила мадридским клубам два гола. Оба мяча были забиты в ворота "Реала", авторам которых стали Ансу Фати и Оскар Мингеза.

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