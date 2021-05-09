Месси впервые за 15 лет не смог забить мадридским клубам

В матче 35-го тура испанской Примеры "Барселона" сыграла вничью с мадридским "Атлетико"

В матче 35-го тура испанской Примеры "Барселона" сыграла вничью с мадридским "Атлетико".

Как сообщает Report, встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счётом 0:0.

По данным Twitter-аккаунта журналиста Педро Мартина, впервые за 15 лет нападающий "Барселоны" Лионель Месси не смог забить мадридским клубам в матчах Примеры.

В последний раз такое случалось в сезоне-2005/2006. В нынешнем сезоне чемпионата Испании "Барселона" забила мадридским клубам два гола. Оба мяча были забиты в ворота "Реала", авторам которых стали Ансу Фати и Оскар Мингеза.