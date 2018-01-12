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    Месси вошел в десятку лучших бомбардиров Кубка Испании - ВИДЕО

    Футболист достиг отметки в 46 забитых мячей в турнире

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в первом тайме матча с «Сельтой» в 1/8 финала Кубка Испании.

    Как передает Report, таким образом, футболист достиг отметки в 46 забитых мячей в турнире, что позволило ему войти в десятку лучших бомбардиров за всю историю турнира.

    Первое место в данном рейтинге занимает нападающий Тельмо Сарра. Он забил 81 гол с 1939 по 1957 год.

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