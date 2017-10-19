Месси стал вторым футболистом после Криштиану Роналду, забившим 100 голов в еврокубках

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси достиг отметку в 100 забитых мячей в матчах клубных турниров, проводимых под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в среду Месси отличился в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" (3:1).

Месси забил 97 голов в Лиге чемпионов, и еще три - в Суперкубке УЕФА, для этого ему потребовались 122 игры.

Первое место по количеству голов в еврокубках занимает португальский нападающий испанского "Реала" Криштиану Роналду - 113 голов в 151 матче. На третьей строчке располагается бывший нападающий "Реала" испанец Рауль - 76 мячей в 158 встречах.