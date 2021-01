Месси рассказал о своем отношении к деньгам

33-летний аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о значении футбола в своей жизни.

Как передает Report, об этом сообщает El Mundo.

"Деньги позволяют жить лучше, но это не то, что вдохновляет меня. Живу, чтобы играть в футбол, а не ради его финансовой выгоды. Я играю не для себя, а для команды", - цитирует Месси BarçaTimes в "Твиттере" .

Соглашение Месси с "Барселоной" действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако все же решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В текущем сезоне капитан сине-гранатовых принял участие в 23 встречах за "Барселону", в которых отметился 15 забитыми мячами и 6 результативными передачами.