Месси рассказал о своем отношении к деньгам

"Деньги позволяют жить лучше, но это не то, что вдохновляет меня. Живу, чтобы играть в футбол, а не ради его финансовой выгоды. Я играю не для себя, а для команды", - цитирует Месси BarçaTimes в "Твиттере".
Соглашение Месси с "Барселоной" действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако все же решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются "Манчестер Сити" и ПСЖ.
В текущем сезоне капитан сине-гранатовых принял участие в 23 встречах за "Барселону", в которых отметился 15 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
️ [El Mundo] | Messi: "Money allows you to live better, but it's not what inspires me. I live to play football not for its financial benefits. I don't play for myself, I play for the team." pic.twitter.com/mvRLwQWVik