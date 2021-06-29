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Месси продвинулся в списке бомбардиров

Месси продвинулся в списке бомбардиров В списке лучших бомбардиров национальных сборных произошли изменения.
Футбол
29 июня 2021 г. 17:02
Месси продвинулся в списке бомбардиров

В списке лучших бомбардиров национальных сборных произошли изменения.

Как сообщает Report, это произошло после того, как футболист сборной Аргентины Лионель Месси сделал "дубль" в матче с Боливией на Кубке Америки.

Доведя количество голов в своем активе до 75, капитан поднялся на 9-ю строчку. Вместе с ним такое же количество голов забили еще 3 футболиста.

Лучшие бомбардиры сборных:

1-2. Али Даэи (Иран) - 109 голов

1-2. Криштиану Роналду (Португалия)

3. Мохтар Дахари (Малайзия) - 89

4. Ференц Пушкаш (Венгрия) - 84

5. Годфри Читалу (Замбия) - 79

6. Хуссейн Саид (Ирак) - 78

7. Пеле (Бразилия) - 77

8. Али Мабхут (ОАЭ) - 76

9-12. Лионель Месси (Аргентина) - 75

9-12. Шандор Кочиш (Венгрия)

9-12. Кунисиге Камамото (Япония)

9-12. Башар Абдулла (Кувейт)

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Версия на азербайджанском языке Messi bombardirlər siyahısında irəlilədi

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