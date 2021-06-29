Месси продвинулся в списке бомбардиров

В списке лучших бомбардиров национальных сборных произошли изменения.
Как сообщает Report, это произошло после того, как футболист сборной Аргентины Лионель Месси сделал "дубль" в матче с Боливией на Кубке Америки.
Доведя количество голов в своем активе до 75, капитан поднялся на 9-ю строчку. Вместе с ним такое же количество голов забили еще 3 футболиста.
Лучшие бомбардиры сборных:
1-2. Али Даэи (Иран) - 109 голов
1-2. Криштиану Роналду (Португалия)
3. Мохтар Дахари (Малайзия) - 89
4. Ференц Пушкаш (Венгрия) - 84
5. Годфри Читалу (Замбия) - 79
6. Хуссейн Саид (Ирак) - 78
7. Пеле (Бразилия) - 77
8. Али Мабхут (ОАЭ) - 76
9-12. Лионель Месси (Аргентина) - 75
9-12. Шандор Кочиш (Венгрия)
9-12. Кунисиге Камамото (Япония)
9-12. Башар Абдулла (Кувейт)