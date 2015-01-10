​Месси предложил президенту "Барселоны" кандидатуру нового главного тренера

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент испанского клуба Барселона Жозеф Бартомеу встретился с игроком клуба Лионелем Месси. Как сообщает Report со ссылкой на испанский телеканал "TV3", во время встречи, которая состоялась после 1/8 финала кубка Испании между "Барсой" и "Эльче" (5:0), был обсужден вопрос о назначении нового главного тренера клуба. Президент клуба сказал Месси, что в вопросе с главным тренером он полностью поддерживает футболиста. В свою очередь, 27-летний нападающий предложил на пост главного тренера Барселоны Франка Райкарда.

Отметим, что уже некоторое время отношения между тренером Луисом Энрике и Месси очень натянуты. Президент клуба в этой ситуации заявил, что поддерживает футболиста.