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    ​Месси предложил президенту "Барселоны" кандидатуру нового главного тренера

    Он предложил заменить Луиса Энрике

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент испанского клуба Барселона Жозеф Бартомеу встретился с игроком клуба Лионелем Месси. Как сообщает Report со ссылкой на испанский телеканал "TV3", во время встречи, которая состоялась после 1/8 финала кубка Испании между "Барсой" и "Эльче" (5:0), был обсужден вопрос о назначении нового главного тренера клуба. Президент клуба сказал Месси, что в вопросе с главным тренером он полностью поддерживает футболиста. В свою очередь, 27-летний нападающий предложил на пост главного тренера Барселоны Франка Райкарда.

    Отметим, что уже некоторое время отношения между тренером Луисом Энрике и Месси очень натянуты. Президент клуба в этой ситуации заявил, что поддерживает футболиста. 

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