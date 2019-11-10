​Месси повторил рекорд Роналду по числу хет-триков в Ла Лиге

Капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси повторил достижение экс-нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Как передает Report об этом сообщает Opta.

В матче 13-го тура чемпионата Испании сине-гранатовых с «Сельтой» аргентинец оформил свой 34-й хет-трик в рамках турнира. Сначала он реализовал пенальти, а позже дважды оформил голы в ворота «кельтов» прямыми ударами со штрафных.

До этой встречи рекорд по количеству хет-триков в Ла Лиге принадлежал Роналду, который выступал до 2018 года за «Реал». Стоит отметить, что всего в Примере португалец провел 292 игры, тогда как Месси выходил на поле в составе каталонцев 459 раз.