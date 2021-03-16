Месси повторил рекорд Хави

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сравнялся с бывшим партнером по команде, полузащитником Хави по количеству проведенных матчей за каталонский клуб

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сравнялся с бывшим партнером по команде, полузащитником Хави по количеству проведенных матчей за каталонский клуб.

Как передает Report, форвард вышел в стартовом составе команды на домашний матч 27-го тура чемпионата Испании против "Уэски". Эта встреча стала 767-й для 33-летнего аргентинца в составе каталонцев.

Месси является воспитанником "Барселоны" и выступает за главную команду с октября 2004 года. За это время он забил 659 голов за команду, следом за ним располагаются Сесар Родригес (232) и Луис Суарес (198).

Хави в настоящее время является главным тренером катарского клуба "Аль-Садд", в котором он завершил игровую карьеру в 2019 году. Испанец выступал за "Барселону" с 1998 по 2015 год.