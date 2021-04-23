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Месси продолжает бить рекорды

Месси продолжает бить рекорды Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси — единственный футболист, который забивает в испанской Примере не менее 25 голов в 12 сезонах подряд
Футбол
23 апреля 2021 г. 02:29
Месси продолжает бить рекорды
Лионель Месси

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси — единственный футболист, который забивает в испанской Примере не менее 25 голов в 12 сезонах подряд.

Как передает Report со ссылкой на Squawka Football, в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (5:2) 33-летний аргентинец оформил дубль. Теперь на его счету 25 голов и 9 результативных передач в нынешнем розыгрыше Примеры.

В марте Месси повторил и превзошёл рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов в одном чемпионате. Кроме того, аргентинец выиграл 35 трофеев вместе с "Барселоной". Он 10 раз побеждал в чемпионате Испании, 7 раз — в Кубке Испании, 8 раз — в Суперкубке Испании, 4 раза — в Лиге чемпионов, 3 раза — в Суперкубке УЕФА и 3 раза — в клубном чемпионате мира.

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