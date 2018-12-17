Месси - первый игрок, забивший 50 голов в 2018 году

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился хет-триком в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (5:0).

Как передает Report, благодаря этому на счету форварда стало 50 голов в 2018 году. Он стал первым игроком в мире, который добрался до этой отметки.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провёл 14 матчей в чемпионате Испании, стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 10 результативных передач. Кроме того, на его счету четыре матча в Лиге чемпионов, в которых он забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.