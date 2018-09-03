Месси: "Не ожидал, что Роналду покинет "Реал"

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что был искренне удивлён переходом форварда Криштиану Роналду из «Реала» в туринский «Ювентус», передает Report.

«Честно говоря, не ожидал, что Криштиану покинет „Реал“. Мадридцы многое потеряли с уходом Роналду. Я слышал об интересе к нему со стороны многих клубов, но „Ювентус“ казался наименее вероятным вариантом. Я действительно удивился, но у туринцев очень хорошая команда.

Конечно, в „Реале“ есть и другие отличные игроки, и клуб продолжит бороться за все титулы. Без Роналду им будет сложнее, а „Ювентус“ станет явным фаворитом в борьбе за Кубок европейских чемпионов», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, а этим летом перешёл в «Ювентус».