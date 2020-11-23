Месси будет отсутствовать на матче в Киеве

Испанский клуб "Барселона" опубликовал список игроков, которые будут допущены на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо" в Украине.

Испанский клуб "Барселона" опубликовал список игроков, которые будут допущены на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо" в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на tvitter-аккаунт каталонского клуба, в составе клуба будет отсутствовать главная звезда команды – Лионель Месси. Также во вторник на поле НСК "Олимпийский" зрители не увидят полузащитника Френки де Йонга.

Главный тренер команды Рональд Куман решил предоставить обоим игрокам дополнительный отдых.

Напомним, что матч "Динамо" – "Барселона" состоится во вторник, 24 ноября. Начало в 00:00 по бакинскому времени.