​Месси не будет продлевать контракт с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не будет продлевать контрактное соглашение с клубом до старта сезона-2020/21.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, до окончания срока действия контракта, который рассчитан до конца сезона-2020/21, Месси не планирует покидать каталонский клуб. При этом он не готов обсуждать продление соглашения сразу после окончания нынешнего сезона.

Аргентинский форвард хочет проследить, в какой физической форме он будет находиться и сможет ли продолжать выступление на самом высоком уровне. Также Месси будет принимать своё решение в зависимости от того, в каком положении будет находиться клуб, поскольку хочет выступать за команду, которая ведёт борьбу за победу во всех турнирах.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси провёл 7 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.