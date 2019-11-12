 Наверх

Месси не будет продлевать контракт с "Барселоной"

​Месси не будет продлевать контракт с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не будет продлевать контрактное соглашение с клубом до старта сезона-2020/21. 

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, до окончания срока действия контракта, который рассчитан до конца сезона-2020/21, Месси не планирует покидать каталонский клуб. При этом он не готов обсуждать продление соглашения сразу после окончания нынешнего сезона.

Аргентинский форвард хочет проследить, в какой физической форме он будет находиться и сможет ли продолжать выступление на самом высоком уровне. Также Месси будет принимать своё решение в зависимости от того, в каком положении будет находиться клуб, поскольку хочет выступать за команду, которая ведёт борьбу за победу во всех турнирах.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси провёл 7 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!