Меркель недовольна огромными тратами клубов на трансферном рынке

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель поделилась своим мнением относительно происходящего на футбольном трансферном рынке, сообщает Report со ссылкой на RT.

«Я слежу за финансовым развитием в футболе с критической точки зрения. Суммы, которые клубы тратят на трансферы, недостижимы для простого человека. ФИФА и УЕФА необходимо исправить правила, чтобы поддерживать баланс между клубами, а не следить, как суммы трансферов становятся все больше и больше», — цитирует Меркель Mittelbayerische Zeitung.