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    На Бакинском олимпийском стадионе меняется травяное покрытие

    Площадка будет готова к очередной игре сборной Азербайджана на домашнем поле

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Начат процесс замены травяного покрытия на Бакинском олимпийском стадионе. Как сообщили Report на стадионе, целью является проведение очередных игр сборной Азербайджана на поле, отвечающем международным стандартам.

    После завершения восстановления травяного покрова заново начнут действовать Стадионные туры.

    Отметим, что последние домашние игры в рамках отборочного группового этапа к чемпионату мира 2018 года сборная Азербайджана проведет 4 сентября против сборной Сан-Марино и 5 октября против сборной Чехии.

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