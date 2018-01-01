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    Мексиканский футболист убил арбитра из-за красной карточки

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Футболист одной из любительских команд в Мексике убил арбитра Хосе Вальдемара Эрнандеса Капитильо после того, как он удалил футболиста с поля, показав ему красную карточку.

    Как передает Report, об этом сообщает The Daily Mail.

    По данным издания, игрок напал на судью по время матча любительских команд, после чего пострадавшего в состоянии комы доставили в больницу города Халапа. Спустя неделю арбитр скончался в медучреждении.

    По словам президента Ассоциации арбитров Мексики Валентина Рамиреса, в настоящее время расследуются детали инцидента. Нанесший судье смертельную травму спортсмен взят под стражу.

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