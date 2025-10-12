Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Мбаппе назвал самое важное решение в своей карьере

    Футбол
    • 12 октября, 2025
    • 23:56
    Мбаппе назвал самое важное решение в своей карьере

    Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о самом важном решении в своей футбольной карьере.

    Как передает Report, его слова приводит Movistar.

    Французский футболист заявил, что поворотным моментом стал переход в академию "Монако" в возрасте 14-15 лет.

    "Мне было 14 или 15 лет, когда я находился в их академии, все вокруг обо мне только и говорили. Это нечто особенное. Я понимал, что отличаюсь, но в тот момент было сложно сказать, в лучшую или в худшую сторону. В эти годы ты всего лишь ребенок", - поделился воспоминаниями Мбаппе. Он отметил, что именно в "Монако" осознал свои возможности и потенциал стать профессионалом высокого уровня.

    Футболист также добавил, что сравнения с легендарным Тьерри Анри помогали ему, но основной упор он делал на тяжелую работу. После академии "Монако" Мбаппе прошел через клубы "Монако", "Пари Сен-Жермен" и мадридский "Реал", а также стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

