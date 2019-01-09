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    Мауро Икарди не станет продлевать контракт с "Интером"

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Футболист сборной Аргентины Мауро Икарди не станет продлевать контракт с миланским "Интером". 

    Как сообщает Report со ссылкой на TyC Sports, об этом заявила жена и агент 26-летнего футболиста Ванда Нара. 

    Отмечается, что опытный футболист продолжит карьеру либо в английском "Челси", либо в испанском "Реал Мадриде". 

    Напомним, что действующее соглашение аргентинского футболиста с итальянским клубом рассчитано до 2021 года. Икарди выступает в составе миланского "Интера" с 2013 года.

    По итогам сезона 2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом чемпионата Италии.

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