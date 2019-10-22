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Маурисио Пеллегрино покинул пост главного тренера "Леганеса"

​Маурисио Пеллегрино покинул пост главного тренера "Леганеса"

"Леганес" на своём официальном сайте объявил об уходе Маурисио Пеллегрино с поста главного тренера команды.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт испанского клуба с 48-летним аргентинским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. 

Команду также покинули помощники Пеллегрино. В ближайшее время возглавлять коллектив будут тренеры из второй команды "Леганеса".

Пеллегрино занял пост наставника "Леганеса" в прошлом году.

Отметим, что "Леганес" после девяти туров располагается на последней строчке в таблице чемпионата Испании лишь с 2 очками в активе.

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