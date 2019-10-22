​Маурисио Пеллегрино покинул пост главного тренера "Леганеса"

"Леганес" на своём официальном сайте объявил об уходе Маурисио Пеллегрино с поста главного тренера команды.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт испанского клуба с 48-летним аргентинским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Команду также покинули помощники Пеллегрино. В ближайшее время возглавлять коллектив будут тренеры из второй команды "Леганеса".

Пеллегрино занял пост наставника "Леганеса" в прошлом году.

Отметим, что "Леганес" после девяти туров располагается на последней строчке в таблице чемпионата Испании лишь с 2 очками в активе.