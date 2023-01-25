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Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года перенесли из Казани в Афины

Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года перенесли из Казани в Афины Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины.
Футбол
25 января 2023 г. 21:07
Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года перенесли из Казани в Афины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Матч должен пройти 16 августа 2023 года.

Решение о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА было принято 2 марта 2020 года на заседании исполкома организации в Амстердаме. 25 февраля 2022 года УЕФА принял решение о переносе финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил об инициативе перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола, однако по итогам заседания исполкома обсуждение вопроса было приостановлено. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах.

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