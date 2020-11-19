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Матч в чемпионате Украины перенесен, не осталось ни одного здорового вратаря

Матч в чемпионате Украины перенесен, не осталось ни одного здорового вратаря Олимпик отправил в УПЛ официальное письмо, в котором сообщает, что не сможет принять участие в матче 10-го тура чемпионата Украины против Зари
Футбол
19 ноября 2020 г. 19:35
Матч в чемпионате Украины перенесен, не осталось ни одного здорового вратаря

"Олимпик" отправил в УПЛ официальное письмо, в котором сообщает, что не сможет принять участие в матче 10-го тура чемпионата Украины против "Зари".

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Из-за вспышки коронавируса в клубе не осталось ни одного здорового вратаря, поэтому "Олимпик" не сможет выставить полноценные команды как на матч УПЛ, так и на поединки молодежных чемпионатов U-21 и U-19.

Матч "Олимпик" - "Заря" был запланирован на 21 ноября в Киеве.

Решение по поводу дат и времени проведения матчей 10-го тура УПЛ и чемпионатов U-19 и U-21 будет принято дополнительно.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna klubunda sağlam qapıçı qalmadı, Premyer Liqa matçı təxirə salındı

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