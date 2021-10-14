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Матч украинской Премьер-лиги перенесен из-за коронавируса

Матч украинской Премьер-лиги перенесен из-за коронавируса Матч 11-го тура украинской Премьер-лиги между Ингульцом и Рухом перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Футбол
14 октября 2021 г. 01:38
Матч украинской Премьер-лиги перенесен из-за коронавируса

Матч 11-го тура украинской Премьер-лиги между "Ингульцом" и "Рухом" перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, несколько игроков "Руха" сдали положительные тесты на коронавирус, в том числе все вратари команды. На прошлой неделе заразился полузащитник Павел Ориховский.

Команды между собой должны были сыграть в воскресенье, 17 октября. Новую дату матча объявят позднее.

После 10 туров "Рух" занимает десятое место в Премьер-лиге. "Ингулец" - 12-й.

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