Матч украинской Премьер-лиги перенесен из-за коронавируса

Матч 11-го тура украинской Премьер-лиги между Ингульцом и Рухом перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Матч 11-го тура украинской Премьер-лиги между "Ингульцом" и "Рухом" перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, несколько игроков "Руха" сдали положительные тесты на коронавирус, в том числе все вратари команды. На прошлой неделе заразился полузащитник Павел Ориховский.

Команды между собой должны были сыграть в воскресенье, 17 октября. Новую дату матча объявят позднее.

После 10 туров "Рух" занимает десятое место в Премьер-лиге. "Ингулец" - 12-й.