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Матч Швеция-Азербайджан пройдет при закрытой крыше стадиона

Матч Швеция-Азербайджан пройдет при закрытой крыше стадиона Закрыта крыша стокгольмского стадиона Frends Arena, где сегодня состоится матч между сборными Швеции и Азербайджана в рамках отборочного раунда ЕВРО-2024.
Футбол
27 марта 2023 г. 14:51
Матч Швеция-Азербайджан пройдет при закрытой крыше стадиона

Закрыта крыша стокгольмского стадиона Frends Arena, где сегодня состоится матч между сборными Швеции и Азербайджана в рамках отборочного раунда ЕВРО-2024.

Как передает Report со ссылкой на шведские СМИ, решение о закрытии крыши принято в связи с нестабильными погодными условиями.

С учетом морозных и снежных погодных условий руководство стадиона приняло решение закрыть крышу стадиона. Ранее аналогичное решение было принято на матче с Бельгией (0:3).

Матч Швеция-Азербайджан стартует в 22:45 по бакинскому времени. В настоящее время температура воздуха в Стокгольме составляет 3° мороза. Ожидается, что ближе к ночи температура воздуха понизится.

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Версия на азербайджанском языке İsveç - Azərbaycan: Hava şəraitinə görə stadionun dam örtüyü bağlanıb

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