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Матч "Карабаха" в Лиге чемпионов поручен исландским судьям

Матч "Карабаха" в Лиге чемпионов поручен исландским судьям

В I квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" назвал назначения предстоящего первого матча с албанским "Партизаном".

Как сообщает Report, на стадионе имени Селмана Стермаси в Тиране 10 июля матч рассудит бригада исландских судей. 

Рефери встречи будет Торвалдюр Арнасон. Функцию боковых судей выполнят Йоханн Гуннар Гудмундссон и Андри Вигфуссон. В роли четвертого судьи выступит Петр Гудмундссон. 

Работу судей оценит австрийский рефери-обсервер Конрад Плауц. Представителем УЕФА будет голландец Таммо Беишуизен. 

Отметим, что матч начнется в 21:30 по бакинскому времени. 

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