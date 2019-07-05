Матч "Карабаха" в Лиге чемпионов поручен исландским судьям

В I квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" назвал назначения предстоящего первого матча с албанским "Партизаном".

Как сообщает Report, на стадионе имени Селмана Стермаси в Тиране 10 июля матч рассудит бригада исландских судей.

Рефери встречи будет Торвалдюр Арнасон. Функцию боковых судей выполнят Йоханн Гуннар Гудмундссон и Андри Вигфуссон. В роли четвертого судьи выступит Петр Гудмундссон.

Работу судей оценит австрийский рефери-обсервер Конрад Плауц. Представителем УЕФА будет голландец Таммо Беишуизен.

Отметим, что матч начнется в 21:30 по бакинскому времени.