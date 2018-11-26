Матч "Карабах" - "Спортинг" поручен члену скандальной судейской бригады

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Названо имя главного арбитра матча "Карабах" (Азербайджан) - "Спортинг" (Португалия) в V туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, встречу рассудит чешский рефери Петр Арделеану. Ему помогут боковые судьи Петр Блажев и Томаш Мокруш. Збинек Проске и Эмануэль Марек будут дополнительными помощниками, Ян Патак - четвертым судьей.

Испанец Бернардино Гонсалес Васкес будет судейским наблюдателем, Дэвид Макдауэлл (Словения) выполнит функцию представителя УЕФА. Предстоящая 29 ноября на Бакинском олимпийском стадионе встреча начнется в 21:55.

Отметим, что на матче между "Карабахом" и итальянским "Интером" 11 декабря 2014 года П.Арделеану выполнял функцию дополнительного помощника рефери. Хотя азербайджанская команда отличилась в добавочном времени завершившегося ничьей ( 0:0) матча, чешский главный арбитр Мирослав Зелинка не засчитал чистый гол. В результате "Карабах" остался в группе.