Матч чемпионата Бразилии закончился дракой из-за картонных гробов

В матче 30-го тура бразильской Серии А "Интернасьонал" принимал на своем поле "Гремио".

Как передает Report, дерби Порту-Аллегри завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев, однако запомнилось в большей степени не футболом, а послематчевыми событиями.

Болельщики "Интернасьоналя" после финального свистка арбитра достали нестандартные баннеры - картонные гробы с изображением "Гремио". Это был намёк на практически неизбежный вылет соперника во второй дивизион чемпионата Бразилии. Этот "перформанс" поддержали и игроки "Интера", которые взяли у болельщиков несколько картонных гробов "Гремио" и бегали с ними по полю.

Разумеется, футболисты "Гремио" остались недовольны шуткой победившего соперника. В итоге началась массовая драка, останавливать которую пришлось полиции. По итогам стычки два футболиста получили красные карточки