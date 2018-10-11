Мать Роналду поддержала сына после обвинений в изнасиловнии

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Долореш Авейру, мать нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поддержала сына, который обвиняется в изнасиловании.

Как передает Report, ранее стало известно, что 34-летняя американка подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. Сообщалось, что в 2010-м девушка подписала с представителями футболиста соглашение о неразглашении дела, получив за это $ 375 тыс. Однако в сентябре при помощи СМИ она объявила об изнасиловании. Позже полиция Лас-Вегаса заявила, что собирается вызвать Роналду на допрос по данному делу.

«И хотя ты далеко от меня, всё будет в порядке. Бог велик», — написала мать Роналду на странице в «Инстаграме».

Напомним, мать Роналду проживает в Португалии, а сам футболист выступает и живёт в Италии.