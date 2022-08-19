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Марсело может продолжить карьеру в чемпионате Франции

Марсело может продолжить карьеру в чемпионате Франции Бразильский крайний защитник Марсело, известный по выступлениям за мадридский "Реал", ставший свободным агентом, может оказаться в чемпионате Франции.
Футбол
19 августа 2022 г. 07:45
Марсело может продолжить карьеру в чемпионате Франции

Бразильский крайний защитник Марсело, известный по выступлениям за мадридский "Реал", ставший свободным агентом, может оказаться в чемпионате Франции.

Как передает Report, об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира в Twitter.

Источник отмечает, что заинтересованность в игре проявляет "Ницца". Переговоры между сторонами уже начались.

Напомним, 34-летний Марсело выступал за мадридский "Реал" больше 15 лет. За это время он принял участие в 544 матчах, в которых забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с испанцами бразильский защитник выиграл 25 трофеев, включая пять побед в Лиге чемпионов.

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