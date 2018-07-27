Марадона женится на бывшей футболистке

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Известный аргентинский футболист Диего Марадона женится.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, на мероприятии, в котором приняли участие 45 человек, 57-летний ветеран футбола сделал предложение свое возлюбленной Росио Оливе и получил положительный ответ.

Отметим, что 28-летняя Оливе бывшая футболистка. Возглавляющий ныне Правление белорусского "Динамо" (Брест) Марадона в 2014 году уже делал Оливе предложение о браке, однако затем их отношения испортились. Тогда аргентинец обвинил свою возлюбленную в краже принадлежащих ему ценных вещей.