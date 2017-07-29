Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ По версии британского издания FourFourTwo, аргентинский нападающий Диего Марадона признан величайшим футболистом всех времен.
Как передает Report, он обошел Лионеля Месси, форварда "Барселоны", который занял вторую строчку в этом рейтинге.
На третьем месте – бразильский спортсмен Пеле.
Голландский футболист Йохан Кройф – на четвертом месте, пятым стал португалец Криштиану Роналду.
В этот список вошел и знаменитый советский голкипер Лев Яшин – он на 22-й строчке.
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