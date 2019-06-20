"Манчестер Юнайтед" продаст футболиста за 84 млн евро

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку достиг договорённости об условиях личного контракта с итальянским "Интером".

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, бельгийский футболист уже провёл встречу с руководством своего клуба, получив гарантии, что клуб отпустит его за 75 млн фунтов (около 84 млн евро) в другой клуб.

В то же время агент форварда договорился с "Интером" о контракте с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю.

Напомним, что Ромелу выступает за английский клуб с лета 2017 года. В сезоне-2018/19 26-летний бельгиец забил 12 голов в 32 матчах. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.