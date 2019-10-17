"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести шестерых футболистов

"Манчестер Юнайтед" определился с планами на два ближайших трансферных окна.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, команда в течение полугода намерена приобрести шестерых футболистов на позиции нападающего, центрального полузащитника, а также центрального и левого защитников.

На позицию форварда "красные дьяволы" рассматривают Муссу Дембеле из "Лиона" и Марио Манджукича из "Ювентуса". В центр поля "Манчестер Юнайтед" хотел бы приобрести Джеймса Мэддисона из "Лестер Сити".

Отметим, что после восьми туров "Манчестер Юнайтед" занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 9 очками в активе.