"Манчестер Юнайтед" хочет купить игрока "Наполи"

"Манчестер Юнайтед" заинтересовался защитником "Наполи" Джованни Ди Лоренцо.

Как передает Report со ссылкой на Football Italia, манкунианцы связывались с агентом футболиста, чтобы узнать о возможности его трансфера.

Ди Лоренцо перешёл в "Наполи" летом 2019 года из "Эмполи" за 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в 25 матчах чемпионата Италии (во всех — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт футболиста с клубом из Неаполя действует до лета 2024 года.