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    ​"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении Вальдеса

    Соглашение 32-летнего экс-голкипера сборной Испании рассчитано на полтора года

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Вратарь Виктор Вальдес подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт английского футбольного клуба.

    Соглашение 32-летнего экс-голкипера сборной Испании рассчитано на полтора года, до конца сезона-2015/16. В английском клубе Вальдес будет выступать под номером 32.

    Всю предыдущую карьеру игрок провел в "Барселоне". С лета 2014 года он являлся свободным агентом, а последние месяцы набирал форму в составе МЮ. Основным вратарем МЮ считается Давид Де Хеа.

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