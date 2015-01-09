​"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении Вальдеса

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Вратарь Виктор Вальдес подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт английского футбольного клуба.

Соглашение 32-летнего экс-голкипера сборной Испании рассчитано на полтора года, до конца сезона-2015/16. В английском клубе Вальдес будет выступать под номером 32.

Всю предыдущую карьеру игрок провел в "Барселоне". С лета 2014 года он являлся свободным агентом, а последние месяцы набирал форму в составе МЮ. Основным вратарем МЮ считается Давид Де Хеа.