 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" в гостях

    Стивен Джеррард получил красную карточку через 40 секунд после выхода на поле

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Футболисты «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграли «Ливерпуль» в матче 30-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

    Как передает Report, дубль в составе победителей оформил Хуан Мата, голевые передачи которому отдали Андер Эррера и Анхель ди Мария.

    Гол престижа в составе «Ливерпуля» записал на свой счет Даниэл Старридж.

    Отметим, что с начала второго тайма хозяева поля оказались в меньшинстве. Стивен Джеррард, который в перерыве матча заменил Адама Лаллану, получил прямую красную карточку за фол на Эррере.

    В компенсированное время матча Уэйн Руни не реализовал пенальти.

    Добавим, что сосланный в дубль, нападающий «МЮ» Радамель Фалькао вышел на поле на 83-й минуте.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi