"Манчестер Юнайтед" не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Еще пять матчей были сыграны в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Еще пять матчей были сыграны в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, "Лейпциг" вышел в 1/8 финала из группы H в Германии, победив английский клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2. Другой матч этой группы между французским ПСЖ и турецким "Башакшехир" был прерван из-за расизма.

В группе G итальянский "Ювентус" в Испании обыграл "Барселону", забив в ее ворота три безответных гола. Украинское "Динамо" (Киев) обеспечило себе право на выход в 1/16 финала Лиги Европы, победив венгерский "Ференцварош" 1:0.

Лига чемпионов

Групповой этап, VI тур

Группа E.

00:00. "Ренн" (Франция) - "Севилья" (Испания) - 1:3

00:00. "Челси" (Англия) - "Краснодар" (Россия) - 1:1

"Челси" (14), "Севилья" (13), "Краснодар" (5), "Ренн" (1).

Группа F.

21:55. "Лацио" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия) - 2:

21:55. "Зенит" (Россия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 1:

"Боруссия" Д - 13, "Лацио" - 10, "Брюгге" - 8, "Зенит" - 1.

Группа G.

00:00. "Динамо" (Киев, Украина) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:0

00:00. "Барселона" (Испания) - "Ювентус" (Италия) - 0:3

"Барселона" - 15, "Ювентус" - 12, "Динамо" (Киев) - 4, "Ференцварош" - 1.

Группа H.

00:00. ПСЖ (Франция) - "Башакшехир" (Турция) - 0:0 (Прерван)

00:00. "Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 3:2

"Лейпциг" - 12, ПСЖ - 9, "Манчестер Юнайтед" - 9, "Башакшехир" - 3.