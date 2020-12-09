"Манчестер Юнайтед" не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Еще пять матчей были сыграны в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, "Лейпциг" вышел в 1/8 финала из группы H в Германии, победив английский клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2. Другой матч этой группы между французским ПСЖ и турецким "Башакшехир" был прерван из-за расизма.
В группе G итальянский "Ювентус" в Испании обыграл "Барселону", забив в ее ворота три безответных гола. Украинское "Динамо" (Киев) обеспечило себе право на выход в 1/16 финала Лиги Европы, победив венгерский "Ференцварош" 1:0.
Лига чемпионов
Групповой этап, VI тур
Группа E.
00:00. "Ренн" (Франция) - "Севилья" (Испания) - 1:3
00:00. "Челси" (Англия) - "Краснодар" (Россия) - 1:1
"Челси" (14), "Севилья" (13), "Краснодар" (5), "Ренн" (1).
Группа F.
21:55. "Лацио" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия) - 2:
21:55. "Зенит" (Россия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 1:
"Боруссия" Д - 13, "Лацио" - 10, "Брюгге" - 8, "Зенит" - 1.
Группа G.
00:00. "Динамо" (Киев, Украина) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:0
00:00. "Барселона" (Испания) - "Ювентус" (Италия) - 0:3
"Барселона" - 15, "Ювентус" - 12, "Динамо" (Киев) - 4, "Ференцварош" - 1.
Группа H.
00:00. ПСЖ (Франция) - "Башакшехир" (Турция) - 0:0 (Прерван)
00:00. "Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 3:2
"Лейпциг" - 12, ПСЖ - 9, "Манчестер Юнайтед" - 9, "Башакшехир" - 3.