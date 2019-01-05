 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Манчестер Юнайтед" и "Челси" вышли в 1/16 финала Кубка Англии

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» одержал победу в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с «Редингом». 

    Как передает Report, встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0.

    Автором первого мяча стал полузащитник Хуан Мата, реализовавший пенальти на 22-й минуте. До перерыва преимущество «красных дьяволов» увеличил форвард Ромелу Лукаку. Нападающий Алексис Санчес записал в актив результативную передачу.

    «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, «Рединг» покинул турнир.

     «Челси» обыграл «Ноттингем Форест» и завоевал путевку в следующий раунд турнира. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Эндрю Мэдли.

    В первом тайме Сеск Фабрегас не реализовал пенальти, но во второй половине победу лондонскому клубу принёс дубль Альваро Мораты, которому дважды ассистировал Каллум Хадсон-Одой. Благодаря этой победе «Челси» вышел в 1/16 финала.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi