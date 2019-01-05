"Манчестер Юнайтед" и "Челси" вышли в 1/16 финала Кубка Англии

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» одержал победу в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с «Редингом».

Как передает Report, встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0.

Автором первого мяча стал полузащитник Хуан Мата, реализовавший пенальти на 22-й минуте. До перерыва преимущество «красных дьяволов» увеличил форвард Ромелу Лукаку. Нападающий Алексис Санчес записал в актив результативную передачу.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, «Рединг» покинул турнир.

«Челси» обыграл «Ноттингем Форест» и завоевал путевку в следующий раунд турнира. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Эндрю Мэдли.

В первом тайме Сеск Фабрегас не реализовал пенальти, но во второй половине победу лондонскому клубу принёс дубль Альваро Мораты, которому дважды ассистировал Каллум Хадсон-Одой. Благодаря этой победе «Челси» вышел в 1/16 финала.