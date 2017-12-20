"Манчестер Юнайтед" готов предложить за футболиста "Челси" Азара 120 млн долларов

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов предложить за покупку бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара £90 млн (около $120 млн).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации издания, если сделка состоится, то она станет трансферным рекордом внутри английской премьер-лиги. Сообщается, что Азар уже отклонил предложение "Челси" о новом контракте, по которому он получал бы £300 тыс. в неделю (около $400 тыс.), и рассматривает все возможные варианты продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне Азар сыграл в составе "Челси" 22 встречи в различных турнирах, на его счету восемь голов и четыре результативные передачи.

В 2016 году "Манчестер Юнайтед" приобрел французского полузащитника Поля Погба у итальянского "Ювентуса" за £89 млн.