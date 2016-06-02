​"Манчестер Сити" заплатит "Боруссии" за Гюндогана 20 млн. фунтов

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ «Манчестер Сити» в ближайшее время объявит о переходе полузащитника «Боруссии» (Дортмунд) Илкая Гюндогана.

Как передает Report со ссылкой на BBC, клубы достигли договоренности о трансфере 25-летнего турка за 20 млн. фунтов.

Таким образом, Гюндоган станет первым новичком «горожан» при новом главном тренера Хосепе Гвардиоле.

Напомним, из-за травмы колена, которая потребовала проведение операции, Гюндоган пропустит Евро-2016 и старт нового сезона английской премьер-лиги.

Ранее Гюндоган играл за «Бохум» (2008-2009) и «Нюрнберг» (2009-2011). В составе «Боруссии» он стал чемпионом Германии (2012), обладателем Кубка Германии (2012) и Суперкубка Германии (2013), а также дошел до финала Лиги чемпионов (2013).

В минувшем сезоне Гюндоган забил один гол и сделал три голевые передачи в 25 матчах бундеслиги.