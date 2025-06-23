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"Манчестер Сити" вышел в плей-офф клубного чемпионата мира по футболу

"Манчестер Сити" вышел в плей-офф клубного чемпионата мира по футболу "Манчестер Сити" разгромил "Аль-Айн" из ОАЭ со счетом 6:0 в матче второго тура клубного чемпионата мира по футболу.
Футбол
23 июня 2025 г. 08:33
Манчестер Сити вышел в плей-офф клубного чемпионата мира по футболу

"Манчестер Сити" разгромил "Аль-Айн" из ОАЭ со счетом 6:0 в матче второго тура клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Атланте (штат Джорджия, США).

Голы забили Илкай Гюндоган (8-я, 73-я минуты), Клаудио Эчеверри (27), Эрлинг Холанд (45+5, с пенальти), Оскар Бобб (84), Райан Шерки (89).

"Манчестер Сити" и "Аль-Айн" выступают в группе G, английская команда одержала вторую победу на групповом этапе, набрав 6 очков и гарантировав себе выход из группы. Столько же очков набрал итальянский "Ювентус" с которым "Манчестер Сити" сыграет в заключительном туре 26 июня и который также досрочно вышел в плей-офф турнира. "Аль-Айн" тогда же встретится с марокканским "Видадом", обе команды не набрали очков после двух туров.

В другом матче игрового дня австрийский "Зальцбург" сыграл вничью с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии (0:0).

Клубный чемпионат мира проходит в США. В нем впервые принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. По две лучшие команды квартета выйдут в 1/8 финала. Финальный матч состоится 13 июля.

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Версия на азербайджанском языке “Mançester Siti” klublararası dünya çempionatının pley-off mərhələsinə yüksəlib

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