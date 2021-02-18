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"Манчестер Сити" установил рекорд в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" установил рекорд в чемпионате Англии "Манчестер Сити" установил рекорд в Английской премьер-лиге (АПЛ)
Футбол
18 февраля 2021 г. 06:56
Манчестер Сити установил рекорд в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" установил рекорд в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Как передает Report, об этом сообщает официальный Twitter "горожан".

С начала 2021 года "Манчестер Сити" провел десять игр, в которых одержал десять побед с общим счетом 28:3. Этот результат стал рекордным, еще ни одной команде не удавалось выиграть в чемпионате Англии десять встреч подряд с начала календарного года.

В перенесенном матче 16-го тура АПЛ "горожане" переиграли "Эвертон" со счетом 3:1. По итогам встречи "Манчестер Сити" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 56 очков.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" İngiltərə çempionatında rekorda imza atdı

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