"Манчестер Сити" установил рекорд в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" установил рекорд в Английской премьер-лиге (АПЛ)

"Манчестер Сити" установил рекорд в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Как передает Report, об этом сообщает официальный Twitter "горожан".

С начала 2021 года "Манчестер Сити" провел десять игр, в которых одержал десять побед с общим счетом 28:3. Этот результат стал рекордным, еще ни одной команде не удавалось выиграть в чемпионате Англии десять встреч подряд с начала календарного года.

В перенесенном матче 16-го тура АПЛ "горожане" переиграли "Эвертон" со счетом 3:1. По итогам встречи "Манчестер Сити" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 56 очков.