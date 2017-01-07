"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу - ВИДЕО

Баку. 7января. REPORT.AZ/"Манчестер Сити" со счетом 5:0 разгромил лондонский "Вест Хэм" в матче третьего раунда (1/32 финала) Кубка Англии по футболу.

Как передает Report,голами отметились Яя Туре (33-я минута, с пенальти), Давид Сильва (43), Серхио Агуэро (50) и Джон Стоунз (84). Автогол на 41-й минуте встречи забил полузащитник "Вест Хэма" Хавард Нордтвейт.

Для Агуэро этот гол стал 154-м в составе "Манчестер Сити". Аргентинец единолично занял третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Больше всех голов в футболке "Манчестер Сити" забил форвард Эрик Брук в период с 1927 по 1940 гг. - 177 мячей.

Остальные встречи третьего раунда пройдут 7-9 января. Финальный матч турнира состоится на стадионе "Уэмбли" 27 мая. Действующим обладателем трофея является "Манчестер Юнайтед".

Другие пары третьего раунда с участием клубов Английской премьер-лиги: "Лестер" - "Эвертон", "Халл" - "Суонси", "Сандерленд" - "Бернли", "Манчестер Юнайтед" - "Рединг", "Челси" - "Ноттс Каунти"/"Питерборо Юнайтед", "Мидлсбро" - "Шеффилд Уэнсдей", "Вест Бромвич" - "Дерби Каунти", "Ливерпуль" - "Плимут Аргайл"/"Ньюпорт Каунти", "Уотфорд" - "Бертон Альбион", "Престон Норт Энд" - "Арсенал", "Сток Сити" - "Вулверхэмптон", "Тоттенхэм" - "Астон Вилла", "Норвич" - "Саутгемптон", "Болтон" - "Кристал Пэлас", "Миллуолл" - "Борнмут".